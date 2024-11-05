Во вторник, 5 ноября, около 16:30 на даугавпилсском шоссе, а именно на участке между Саласпилсом и Саулкалне, произошло дорожно-транспортное происшествие – легкий фургон в попытке избежать столкновения с трактором потерял управление и врезался в ограждение.

На место происшествия выехали медики Службы неотложной медицинской помощи.

Врачи уже оказали помощь двум пострадавшим, один из которых в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу.

Fоtо: Sadursme.lv

Согласно предварительным данным Государственной полиции, водитель легкового автомобиля в последний момент заметил спереди трактор с прицепом и, пытаясь избежать столкновения, врезался в дорожное ограждение.

На опубликованном очевидцем ролике видно, что после аварии легкий фургон перевернулся на крышу.

Движение после аварии было организовано по одной полосе, но в настоящее время оно уже полностью восстановлено.

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