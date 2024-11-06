Курземский районный суд подтвердил соглашение о признании вины, достигнутое между Северокурземской прокуратурой и обвиняемым, а также о наказании за содеянное. По данным прокуратуры, уволенный работник бродячего цирка решил расквитаться с бывшим работодателем, а также мешал зрителям смотреть представление.

Согласно обвинительному заключению, 14 июля, в Рое (Талсинский край) обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, находился у шатра бродячего цирка, когда к нему подошел представитель цирка и объявил о его увольнении. В порыве гнева уволенный циркач начал материться и побежал вслед за сотрудником цирка, обещая убить.

В свою очередь, потерпевший попытался спастись бегством и звал на помощь. Услышав крики о помощи, на помощь ему бросились двое мужчин. Увидев, что обвиняемый держит в руках нож и, размахивая им, угрожает расправой, мужчины выбили нож из рук обвиняемого, схватили его и потребовали успокоиться.

Когда же обвиняемому удалось высвободиться из захвата, он схватил металлическую трубу и, держа ее в руках, направился к мужчинам, продолжая вести себя агрессивно, угрожая убийством и физической расправой.

После этого хулиган забежал в шатер, где в это время проходило цирковое представление, где, как указали в прокуратуре "проявляя явное неуважение к обществу, игнорируя общепринятые нормы поведения и присутствие других людей, обвиняемый громко и агрессивно кричал, смеялся и без надобности аплодировал".

Кроме того, обвиняемый проскользнул под трибуны, расположенные в шатре, и стал ногами бить по зрительским сидениям, а также схватил и потянул снизу руками ногу несовершеннолетнего посетителя шоу, тем самым напугав посетителей. В итоге, циркач настолько напугал присутствующих, что вся публика разбежалась., и шоу было отменено.

Действия обвиняемого были прерваны сотрудниками Госполиции, и он задержан.

Через пару дней обвиняемый позвонил своей знакомой и во время разговора пригрозил убить представителя цирка, которому он уже угрожал расправой 14 июля в Рое.

Оценивая тяжесть, характер, ущерб, а также личность обвиняемого и тот факт, что он полностью признал свою вину, а также воспользовался правом на сотрудничество, прокурор заключил с обвиняемым сделку о признании вины и наказании, что и подтвердил суд.

Обвиняемый признан виновным в совершении указанных уголовных преступлений и приговорен к лишению свободы на полгода.

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