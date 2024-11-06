В Сигулдском крае правоохранительные органы задержали перевозчика контрабандных сигарет после того, как заметили, что у его автомобиля не горела одна из фар, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Вечером 1 ноября полиция самоуправления Сигулдского края остановила возле Крустини автомобиль марки Volkswagen, управляемый мужчиной, так как не работала одна из фар.

По данным полиции, водитель, 1997 года рождения, выглядел сильно взволнованным, что вызвало подозрения у полицейских. Они попросили мужчину открыть багажник для проверки.

В багажнике автомобиля обнаружились картонные коробки, в которых, как выяснилось позже, находилось 40 000 сигарет без латвийских акцизных марок.

Ранее этот мужчина не попадал в поле зрения полиции.

Государственная полиция возбудила уголовный процесс.

В рамках расследования полиция продолжит выяснять обстоятельства, в том числе происхождение нелегальных акцизных товаров.

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