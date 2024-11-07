Госполиция 5 ноября получила заявление о том, что с 21 октября нет никаких известий от Алвиса Таубе (1965 г.р.).

В последний раз мужчину видели в волости Снепелес Кулдигского края.

Его приметы: рост 185 см, худощавый, вес около 80 кг.

Был одет: черная рубашка с длинными рукавами и надписью, синие джинсы, обувь 43 — 44-го размера.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.

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