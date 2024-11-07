Зиемельский участок полиции Рижского региона просит опознать мужчину, изображенного на фотографии.
По данным полиции, личность этого человека устанавливается в рамках расследования дела о возможном нанесении телесных повреждений.
Если вы узнали этого человека и знаете, где он может находиться, просьба сообщать по телефону 110.
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