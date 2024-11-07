Псковские таможенники пресекли попытку ввоза свыше полутора тонн неучтенного моторного масла.
По информации "Псковской Ленты Новостей", перевозчик из Латвии пытался ввезти в Российскую Федерацию больше моторного масла, чем указал в товаросопроводительных документах.
Лишний товар изъяли и возбудили административное производство.
"Латвийский перевозчик нарушил российское таможенное законодательство, сообщив в таможенный орган недостоверные сведения о весе брутто перемещаемого товара", - пояснил и.о. главы таможенного поста МАПП "Бурачки" Денис Пономаренко.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь