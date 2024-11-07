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Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

Псковские таможенники пресекли попытку ввоза свыше полутора тонн неучтенного моторного масла.

По информации "Псковской Ленты Новостей", перевозчик из Латвии пытался ввезти в Российскую Федерацию больше моторного масла, чем указал в товаросопроводительных документах.

Лишний товар изъяли и возбудили административное производство.

"Латвийский перевозчик нарушил российское таможенное законодательство, сообщив в таможенный орган недостоверные сведения о весе брутто перемещаемого товара", - пояснил и.о. главы таможенного поста МАПП "Бурачки" Денис Пономаренко.

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