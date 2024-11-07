Рижское Восточное управление полиции 1 сентября начало уголовный процесс по делу о нанесении телесных повреждений возле ночного киоска, рядом с остановкой Centrālā stacija.

В полиции сообщили, что ЧП произошло накануне — 31 августа.

В ходе расследования полиция получила изображения лиц, возможно, связанных с данным делом. Если вы опознали этих мужчин, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67086852 или 110. также можно писать на мейл: konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv.

Госполиция также напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Fоtо: Valsts policija

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