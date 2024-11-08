Более тонны кокаина обнаружили в соседнем с Эстонией регионе России. ФСБ утверждает, что наркотики из Латинской Америки транзитом через РФ шли в Евросоюз. Среди задержанных по этому делу есть гражданин Эстонии.

Об этом в пятницу пишет Rus.Postimees. По данным Центра общественных связей ФСБ, пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского союза транзитом через территорию России.

По данным ФСБ, в октябре 2024 года органами безопасности на российско-латвийском участке государственной границы был выявлен следующий в РФ грузовой автомобиль, в котором обнаружен "пустой высокотехнологичный тайник".

Организованное постоянное наблюдение за транспортным средством позволило установить его дальнейшее использование для перевозки наркотиков, утверждают в ФСБ.

На территории Ленинградской области задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран, которые осуществили загрузку в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по 1 кг каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран Евросоюза.

Кроме того установлено, что за несколько часов до задержания иностранцы предприняли попытку сбыть 20 кг кокаина в России, для чего оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области и сообщили его координаты российским наркодельцам. При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонской Республики и двое граждан России.

Общая масса изъятого кокаина составила более тонны. Его оптовая стоимость на "черном" рынке составляет более 30 млн евро.

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