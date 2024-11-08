В Вильнюсе продолжаются интенсивные поиски 36-летней Лины Великите. Близкие сообщили о ее пропаже 31 октября.

Брат пропавшей Донатас сказал, что версии есть разные, но делиться ими не пожелал.

"У меня есть несколько предположений, но расследованием занимается полиция", – сказал он.

Мать и брат пропавшей забеспокоились, когда женщина в конце октября не приехала в Пасвальский район на День поминовения усопших. Брат Великите Донатас в интервью изданию Kauno diena сказал, что 25 октября утром он еще говорил по телефону с мамой и сестрой.

Потом звонил в воскресенье, но никто не ответил, 31 октября телефон уже был выключен. Близкие сначала думали, что Лина работает с пациентами (женщина работает психологом).

Однако 1 октября она не приехала на могилу отца в Пасвальский район, телефон был выключен. Донатас сообщил об исчезновении сестры по номеру 112. Он сказал, что ему показалось, что сначала полиция не уделяла расследованию должное внимание.

Вильнюсская прокуратура о поисках Великите сказала Delfi, что "расследование начато, проводят запланированные действия". По сведениям Delfi, пожарные-спасатели помогли полиции попасть в арендуемую женщиной квартиру в микрорайоне Виршулишкес и в офис на ул. А.Гоштауто, где она принимала пациентов. Полиция также опросила соседей, проверила больницы.

В банк передан запрос о том, как обстоят дела с платежами с карты женщины.

"Я надеюсь, полиция что-то узнает", – сказал Донатас. Он заметил, что сестра любила ходить с работы домой пешком.

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