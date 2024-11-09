Сделка купли-продажи автомобиля в городе Мажейкяй (Литва) завершилась досудебным расследованием дела о грабеже.

По данным литовских СМИ, в минувший четверг гражданин Латвии привез на продажу в Мажейкяй автомобиль BMW X6.

Получив от посредника из Мажейкяй деньги за автомобиль, латвиец направился обратно домой. Однако выяснилось, что покупателю внедорожник не понравился, поэтому он догнал продавца и потребовал всю сумму. Когда гражданин Латвии отказался, он после угроз отобрал деньги.

Закончилось все тем, что гражданин Латвии остался без 3900 евро, а машину ему так не вернули, поэтому он обратился в полицию.

Сотрудники полиции Мажейкяй приступили к расследованию. Автомобиль, из-за которого вспыхнул конфликт, нашли в одном из гаражей города.

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