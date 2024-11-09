Небывало теплый октябрь подошел к концу и пришло время "законсервировать" летние дачи. Как показал опрос, это актуально для каждого четвертого жителя Латвии, владеющего летним домиком (27%). Госполиция уже предупредила, что сезон краж начался и грабители присматриваются к нежилым объектам, подбирая тот, на который можно безнаказанно покуситься.

Опрос латвийцев показал, что у каждого четвертого есть летний дом (27%) и 48% или почти каждый второй владелец дачи опасается ограбления в зимний сезон, но решает эту проблему по-разному:

6% опасаются грабежа, но у них нет денег на страховку

11% просят соседей присмотреть за домом

15% застраховали дачу из опасения быть ограбленными

11% установили сигнализацию

5% не сдали дом в эксплуатацию, поэтому не страхую его и не знаю, что еще можно сделать, чтобы защитить имущество

Еще 17% обладателей дач не бояться быть ограбленными, исходя из того, что их еще ни разу не грабили, а 35% просто стараются не хранить на даче ничего ценного.

"Иными словами – полагаются на "авось", поскольку аргумент "меня еще ни разу не грабили" и "я не храню на даче ничего ценного" ни одного грабителя не остановит. Так же известны случаи, когда бездомные либо ищущие "острых ощущений" проникали на дачи и проживали там какое-то время. Иногда такие незваные гости приводили в негодность всё имущество или "заметали следы" самыми изощрёнными способами. Сам факт того, что в ваше жилье вломились уже крайне неприятен. Поэтому установка сигнализации и страхование имущества на зимний период — это неплохой выход и спасение от "непрошеных гостей"", - говорит директор по развитию Apsardzes Alianse Денис Воропаев.

По его словам, камень преткновения в вопросе защиты дачи от ограбления заключается в том, что большинство страховщиков не берется их страховать – ни за какие деньги, а охрана часто не успевает доехать до места происшествия.

В ситуации, когда страховые компании не берутся страховать дачу, альтернативным решением может быть установка сигнализации и выбор тарифа с дополнительным страхованием у охранной компании, поскольку современные датчики помогают идентифицировать также утечку воды и пожар, а это очень частые причины несчастий в летних домах.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !