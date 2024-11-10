В воскресенье, 10 ноября, в Земите Тукумского края произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель на большой скорости вылетел в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу.

По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и сразу же после аварии убежал в ближайший лес.

Через некоторое время на место аварии прибыли местные жители и полиция. Стоит отметить, что водитель сам вернулся и прошел тест на алкоголь, который подтвердил, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и был задержан.

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