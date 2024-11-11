Сотрудники Отдела технической поддержки Госполиции в минувший четверг — 7 ноября — с помощью беспилотного аппарата контролировали безопасность дорожного движения и соблюдение общих правил дорожного движения.

В качестве мест для контроля за водителями полицейские выбрали перекресток улиц А. Деглавa и А. Сахарова (Плявниеки) и Южный мост.

За полтора часа дрон зафиксировал 12 нарушений: четверо водителей попались на агрессивной езде, а еще восемь — за несоблюдения требований сигнала светофора.

Как отметили в пресс-центре Госполиции, четверо агрессивных водителей не уважали интересы других участников дорожного движения, объезжали колонну стоящих или медленно движущихся автомобилей, а также игнорировали горизонтальную разметку дороги - сплошную линию. Указанные водители были остановлены и привлечены к административной ответственности.

Следует отметить, что за агрессивное вождение, когда игнорируются интересы других водителей транспортных средств (например, обгон нескольких транспортных средств в пробке или колонне), на водителя налагается штраф в размере от 70 и 280 евро. Также за данное нарушение предусмотрено шесть штрафных очков.

В свою очередь на пересечении улиц А. Деглава и А. Сахарова полиция зафиксировали восемь водителей, которые не следовали сигналу светофора и свернули на перекрестке налево, когда на светофоре еще не загорелась дополнительная секция. Если сигнал дополнительной секции выключен, движение в соответствующую сторону запрещено, даже если в основной секции горит зеленый свет.

Эти водители также были остановлены и привлечены к административной ответственности – за движение в соответствующем направлении, если на дополнительной секции светофора не горит сигнал зеленой стрелки, налагается штраф в размере от 30 до 55 евро. Также за это нарушение предусмотрено два штрафных очка.

Также двое из вышеперечисленных водителей нарушили и другие правила дорожного движения. В частности, один водитель управлял транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, а у второго оказались неоплаченные в течение года штрафы, за что к нему был применен запрет на пользование водительскими правами.

По всем зафиксированным нарушениям Госполиция начала 14 делопроизводств об административных нарушениях.

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