В минувшую субботу сотрудники Западновидземского участка полиции при поддержке спецназа задержали пьяного 27-летнего мужчину, который угрожал расправой женщине.

В Видземском региональном управлении полиции пояснили, что инцидент произошел в волости Коню Валмиерского края, на территории собственности. В ходе конфликта хулиган, у которого позже в организме констатировали 1,7 промилле, угрожал убийством женщине и направил в ее сторону огнестрельное оружие.

Изначально информация о ЧП поступила от самого мужчины, который заявил, что ему были причинены телесные повреждения. Однако вскоре на пульт поступил второй звонок, но уже от женщины, которая пояснила, что ее грозятся убить, а также направляют в ее сторону предмет, напоминающий оружие.

В ходе обыска полиция нашла по месту жительства мужчины незарегистрированное оружие. В настоящее время оно направлено на экспертизу, чтобы установить его происхождение.

Полиция начала уголовный процесс и устанавливает мотивы преступления.

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