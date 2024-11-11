В минувшее воскресенье сотрудники Видземского регионального управления полиции, исполняя свои обязанности на шоссе Рига — Сигулда — граница Эстонии, остановили водителя BMW, превысившего допустимую скорость более, чем на 80 км/ч.

По данным полиции, лихача, ехавшего в сторону Риги со скоростью 180 км/ч, зафиксировали на 88-м км Сигулдского шоссе, в волости Вайвес Сигулдского края. Нарушение зафиксировано на видеозаписи.

Водитель пояснил, что торопился домой к оставленной собаке.

За это нарушение мужчину в административном порядке оштрафовали на 1400 евро, а также на 12 месяцев лишили прав.

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