Любую информацию, которая может помочь установить личность или местонахождение этого человека, а также местонахождение его автомобиля "VW Touran" (синий цвет) с номерным знаком JH7238, прозывают передать в Государственную полицию, позвонив по номерам: 67085980, 67086439, 67086455 или 110.