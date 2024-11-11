Сотрудники Северного управления Риги Управления полиции Рижского региона Государственной полиции Северного района Риги разыскивают человека, изображенного на фотографиях, в связи с совершением преступления.
Любую информацию, которая может помочь установить личность или местонахождение этого человека, а также местонахождение его автомобиля "VW Touran" (синий цвет) с номерным знаком JH7238, прозывают передать в Государственную полицию, позвонив по номерам: 67085980, 67086439, 67086455 или 110.
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