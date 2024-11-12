Из-за аварии на несколько часов было блокировано движение по дороге Рига — Вецлаййцене, неподалеку от Ридзене. Сейчас движение уже возобновлено.
По данным ГАО Latvijas Valsts ceļi, изначально движение было блокировано в обоих направлениях.
ГАО Latvijas Valsts ceļi призывало водителей объезжать место аварии по дорогам Цесис — Драбеши (P20) и Цесис — Вецпиебалага (P30).
Более подробная информация об аварии будет предоставлена в среду.
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