Из-за аварии на несколько часов было блокировано движение по дороге Рига — Вецлаййцене, неподалеку от Ридзене. Сейчас движение уже возобновлено.

По данным ГАО Latvijas Valsts ceļi, изначально движение было блокировано в обоих направлениях.

ГАО Latvijas Valsts ceļi призывало водителей объезжать место аварии по дорогам Цесис — Драбеши (P20) и Цесис — Вецпиебалага (P30).

Более подробная информация об аварии будет предоставлена в среду.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !