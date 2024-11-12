Из-за аварии блокировано движение по дороге Рига — Вецлаййцене, неподалеку от Ридзене.
По данным ГАО Latvijas Valsts ceļi, изначально движение было блокировано в обоих направлениях, однако на данный час оно возобновлено по одной полосе.
ГАО Latvijas Valsts ceļi призывает водителей объезжать место аварии по дорогам Цесис — Драбеши (P20) и Цесис — Вецпиебалага (P30).
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь