В минувший вторник, в Риге, на улице Саркандаугавас 31 было обнаружено тело мужчины.

Как отмечает Degpunktā, о кризисной ситуации в доме сообщил журналист местный житель, который рассказал, что на место ЧП приехали различные службы, включая полицию, однако никто не разъясняет, по какому поводу был вызов.

К моменту приезда журналистов скорая и пожарные уже оставили место происшествия, а находившиеся на Саркандаугаве сотрудники полиции от комментариев воздержались.

"В одной из квартир на улице Саркандаугавас найден мертвый мужчина. На место происшествия прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, чтобы помочь вскрыть двери. Как обычно в таких случаях начат уголовный процесс. Однако первоначальная информация не свидетельствует о преступлении", - пояснила пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Degpunktā, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !