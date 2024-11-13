На портале Atdot.lv в конце прошлой недели разместили объявление, в котором сообщалось, что в Алуксненском крае некое лицо скупает котов и собак на детские шубки.

"Покупаю собачьи и кошачьи шкуры на детские шубы. Также могу взять особей, которых забью и с которых сдеру шкуру сам. Хорошая оплата: 20 евро за одного кота, 50 евро за одну собаку. Маленькие собаки по цене кошек", - было написано в объявлении, которое на данный момент уже стерли.

В Продовольственно-ветеринарной службе порталу Jauns.lv указали, что получили заявление об упомянутом случае и, учитывая, что в деле могут быть признаки уголовного преступления, его передали для дальнейших действий в Видземское региональное управление полиции.

В ПВД напомнили, что в Законе о защите животных указано, что в Латвии запрещено выращивать и использовать для домашних животных для получения для производства продуктов питания и меха, а также запрещено их убивать.

Поскольку объявление о покупке шкурок было связано с интернет-магазином "Meha", журналисты обратились к представителям магазина за комментарием, поскольку, как отметили защитники животных, на одном из фото они заметили рыжие варежки из меха, напоминающего кошачий.

"Может быть, кто-то опознает своего пропавшего Муриса?", - написали представители общества Zootēka.

Сотрудница магазина Инна Шаблинска сообщила, что продаваемые варежки были точно не из кота или собаки, а из лисы и шкурки выдры. Также она пояснила, что сейчас этот товар больше не заказывают и, соответственно, не продают.

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