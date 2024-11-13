За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 129 ДТП, в которых пострадали восемь человек, а один скончался.

По данным пресс-центра Госполиции, в Аглоне мужчина не справился с управлением велосипедом, в результате чего он упал на обочину и получил смертельные травмы.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, по делу начат уголовный процесс.

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