За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 129 ДТП, в которых пострадали восемь человек, а один скончался.
По данным пресс-центра Госполиции, в Аглоне мужчина не справился с управлением велосипедом, в результате чего он упал на обочину и получил смертельные травмы.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия, по делу начат уголовный процесс.
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