В минувший вторник Земгальский районный суд приговорил двух акушерок центра здоровья Stārķa ligzda к условному наказанию за смерть роженицы в 2020 году.

В прокуратуре агентству LETA выяснили, что, согласно обвинительному заключению, акушерки как медицинский персонал халатно выполняли свои профессиональные обязанности, что и стало причиной смерти потерпевшей.

Обвинения по этому делу были предъявлены Ивете Берзине-Мартинсоне и Маре Гриезе.

Суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления и приговорил их к лишению свободы сроком на два года условно с двухлетним испытательным сроком.В прокуратуре указали, что подсудимые, будучи сертифицированными медицинскими работниками по специальности акушерство и акушерками, работали в медицинском учреждении, которое также оказывает услуги внебольничной или домашней помощи при родах. 31 июля 2020 года они приехали к потерпевшей, у которой начались роды.

Первой к роженице, проживавшей в Елгаве, пришла акушерка, которая не была включена в родильный договор, заключенный между будущей матерью и SIA, в котором работала акушерка. Это произошло по той причине, что включенной в договор акушерке требовалось больше времени, чтобы добраться до роженицы, поэтому она направила к женщине свою коллегу.

Как говорится в обвинительном заключении, приехав к роженице, акушерка неправильно и халатно выполнила свои обязанности, поскольку после того, как ребенок родился задохнувшимся с обмотавшейся вокруг шеи петлей пуповины и с затрудненным дыханием, что может поставить под угрозу здоровье и жизнь новорожденного, она не вызвала скорую для перевозки матери и новорожденного в больницу.В результате этого у новорожденного диагностировали

асфиксию при рождении и гипоксически-ишемическую энцефалопатию.Другая акушерка пришла к роженице через полчаса после рождения новорожденного. Акушерки не фиксировали с должной тщательностью жизненные показатели роженицы, а также тонус матки, объем кровопотери в послеродовом периоде, сроки, последовательность и скорость применения медикаментозной терапии.

При появлении кровотечения из половых органов роженицы акушерки не выяснили причину кровотечения, не поставили правильный диагноз и, допустив неоправданное промедление, не сразу вызвали скорую помощь.

Когда акушерки спустя более, чем через час, вызвали "неотложку", выяснилось, что роженица находилась в состоянии умеренного гиповолемического шока, который перерос в тяжелый, а после того, как женщину поместили в машину Службы неотложной медицинской помощи, у нее констатировали остановку дыхания.

Реанимационные мероприятия, проводившиеся почти час, оказались безуспешными, и пострадавшая скончалась.

Подсудимые признали свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления и раскаялись. Также они добровольно выплачивают возмещение ущерба, заявленного потерпевшим.

Приговор можно обжаловать в Земгальском окружном суде.

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