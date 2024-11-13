В среду, 13 ноября, около 8 часов утра в Аташиенской волости Екабпилсского края на дороге A12 (участок Аташиене-Стирниене) столкнулись легковой и грузовой автомобили.

По предварительной информации Государственной полиции, водитель легкового автомобиля пытался объехать выбежавшее на дорогу лесное животное и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с грузовиком.

В аварии пострадали водители обоих транспортных средств, они были доставлены в медицинское учреждение.

На данный момент движение на месте происшествия организовано по одной полосе, на месте работают спасательные службы.

Как видно на видео очевидца, на одной стороне дороги возле заповедника Тейчи горит легковой автомобиль, а на другой стороне дороги с проезжей части съехал грузовик. По словам очевидцев, водителя легкового автомобиля спасли еще до того, как машина загорелась.

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