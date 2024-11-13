Рижское Пардаугавское управление полиции разыскивает Светлану Киселеву (2005 г.р.), которую в последний раз видели 12 ноября, около 07.30, когда она выходила из своего дома по улице Алисес.

На девушке в день исчезновения были синие джинсы, черный джемпер, темно-зеленая куртка. С собой у Светланы был темно-синий рюкзак.

Известно также, что девушка носит очки.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67829196 или 112.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !