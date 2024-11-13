Рижское Зиемельское управление полиции начало уголовный процесс по факту нанесения телесных повреждений и в этой связи устанавливает личность мужчины, изображенного на фото.

По данным полиции, ЧП произошло 2 ноября, примерно с 16.20 до 16.45 на участке между ул. Квелес, 11 и ул. Трамплина, 26.

Если вы знаете этого человека, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67086490, 67086075, 110. также можно писать на электронную почту: ziemeli@riga.vp.gov.lv.

Полиция также просит отозваться свидетелей происшествия.

Fоtо: Valsts policija

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