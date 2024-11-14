На Таллиннском шоссе, на повороте на Дучи, грузовик Volvo был вынужден резко затормозить из-за фургона DAF, внезапно выехавшего на дорогу. Чтобы избежать столкновения, Volvo съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

Пострадавших нет, но грузовик Volvo и прицеп получили повреждения.

Хотя видеозапись с грузовика Volvo была обнародована только на этой неделе, на самом деле авария произошла две недели назад, 30 октября, в 15.19, как выяснил портал Delfi в полиции.

На видеозаписи видно, как грузовик Volvo едет по Таллиннскому шоссе из Айнажи в сторону Риги. Однако на перекрестке с дорогой Дучи - Лимбажи, волость Скулте, внезапно появился фургон DAF, проигнорировал дорожный знак "Уступите дорогу" и выехал на Таллиннское шоссе. Водитель грузовика Volvo, ехавшего по главной дороге, съехал в кювет

Как прокомментировал водитель Volvo на видеорегистраторе, авария могла бы быть очень серьезной - его тягач имел общую массу 24 тонны, что отбросило бы фургон DAF на встречную полосу, где, как видно на видео, уже приближался другой грузовик.

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