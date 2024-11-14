В результате столкновения двух автомобилей в Гробиньской волости пострадали двое полицейских, а также служебный автомобиль, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Рута Страутниеце.

В среду, 13 ноября, около 16.50 в Гробиньской волости Южно-Курземского края женщина ехала на автомобиле Ford по улице Лиела в направлении от улицы Рожу к Лиепайскому шоссе.

По словам Страутнице, въезжая на перекресток, женщина не убедилась в безопасности дорожного движения, не выполнила требования дорожного знака "Уступите дорогу" и поэтому столкнулась с автомобилем Škoda, в котором находились сотрудники Госполиции.

В аварии пострадали оба полицейских, а также были повреждены оба автомобиля.

В Госполиции по факту случившегося начат процесс об административном нарушении.

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