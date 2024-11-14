Латгальское региональное управление полиции устанавливает личность мужчины, изображенного на фото. По данным полиции, этот человек разыскивается в связи с преступлением.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 64603577, 64603521 или 112. Также можно писать на мейл: ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv
Полиция также просит отозваться и лично мужчину, изображенного на снимках.
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