В одном из 12-этажных домов в рижском микрорайоне Дзирциемс на этой неделе было найдено тело мужчины. Чтобы проникнуть в квартиру, спасателям пришлось взламывать двери.

Как отмечает Degpunktā, один из опрошенных журналистами соседей отметил, что мужчину он не видел около двух-трех недель.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого будет устанавливаться причина смерти. Однако по предварительным данным, ничто не свидетельствует о том, что против мужчины могло быть совершено преступление.

Напомним, что на этой неделе еще одного тело обнаружили в квартире на улице Саркандаугавас.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !