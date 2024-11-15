По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в ночь на пятницу, в 03.03 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в одной из квартир в Пурвциемсе.

Как отмечают в ГПСС, в доме на улице Джохара Дудаева загорелись вещи на площади 1 квадратный метр.

При помощи кислородной маски спасателям удалось вывести из задымленного помещения и передать сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи одного пострадавшего.

К 03.56 пожар был ликвидирован. Его причины и обстоятельства устанавливаются.

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