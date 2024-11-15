Псковские таможенники и пограничники задержали 30-летнего итальянца, который попытался ввезти из Латвии в Россию 170 граммов гашиша в сумке своего мотоцикла.

По данным "Псковской Ленты Новостей", байкер въезжал из Латвии через пункт пропуска "Убылинка". При осмотре сотрудники обнаружили в ящике для инструментов бокс с орехами и сухофруктами, а внутри – два брикета с пластичным веществом зелено-коричневого цвета.

Экспресс-тест показал наличие наркотического вещества, а позже экспертиза подтвердила, что это гашиш.

Гражданин Италии арестован, против него возбудили уголовное дело.

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