В субботу в Клинтайнской волости Айзкраукльского края управлявшая автомобилем "VW Passat" женщина наехала на пешехода, который погиб на месте происшествия, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Авария со смертельным исходом произошла вчера, 16 ноября, приблизительно в 17.17. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 127 ДТП, в которых пострадали 16 человек и один погиб.

Всего в сфере дорожного движения принято 421 постановление об административных правонарушениях, в том числе 156 в связи с превышением скорости и два - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !