В воскресенье утром в Риге в микрорайоне Плявниеки на пересечении улиц Бралю Каудзишу и Андрея Сахарова произошло столкновение двух автомобилей, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.
Как пояснили в Службе скорой медицинской помощи, служебный автомобиль "скорой помощи" возвращался с вызова, когда столкнулся с другим легковым автомобилем.
Всего в результате аварии пострадали четыре человека, которые с легкими травмами были доставлены в больницу. Трое из пострадавших - сотрудники "скорой".
На месте аварии на время было перекрыто движение траспорта. Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием автомобиля "скорой помощи".
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