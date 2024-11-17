В воскресенье утром в Риге в микрорайоне Плявниеки на пересечении улиц Бралю Каудзишу и Андрея Сахарова произошло столкновение двух автомобилей, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

Как пояснили в Службе скорой медицинской помощи, служебный автомобиль "скорой помощи" возвращался с вызова, когда столкнулся с другим легковым автомобилем.

Всего в результате аварии пострадали четыре человека, которые с легкими травмами были доставлены в больницу. Трое из пострадавших - сотрудники "скорой".

На месте аварии на время было перекрыто движение траспорта. Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием автомобиля "скорой помощи".

Atjaunota 22. un 16. maršruta trolejbusu kustība pa pamata maršrutiem. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 17, 2024

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