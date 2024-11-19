Британская полиция, расследующая кражу более 3500 бутылок вина из виноградника в Кенте, на прошлой неделе арестовала мужчину.
27-летний подозреваемый, который, по словам полицейских, проживал в Ромфорде (графство Эссекс), был задержан в аэропорту Хитроу.
Полиция сообщила, что он собирался сесть на рейс в Латвию.
В полиции сообщили, что кража с виноградника недалеко от Севеноукса произошла период между 25 и 26 августа текущего года.
Общая сумма ущерба составила около 106 000 фунтов стерлингов.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь