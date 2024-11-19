Британская полиция, расследующая кражу более 3500 бутылок вина из виноградника в Кенте, на прошлой неделе арестовала мужчину.

27-летний подозреваемый, который, по словам полицейских, проживал в Ромфорде (графство Эссекс), был задержан в аэропорту Хитроу.

Полиция сообщила, что он собирался сесть на рейс в Латвию.

В полиции сообщили, что кража с виноградника недалеко от Севеноукса произошла период между 25 и 26 августа текущего года.

Общая сумма ущерба составила около 106 000 фунтов стерлингов.

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