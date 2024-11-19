Коробку с монетами обнаружили волынские таможенники.
Банковские серебряные монеты известных монетных дворов пытались ввезти в Украину без декларирования.
Попытка была предпринята водителями рейсового автобуса "Рига-Одесса".
По данным украинских СМИ, ценные монеты обнаружили на КПП Устилуг – Зосин (польско-кукраинская граница).
Во время таможенного досмотра в нише для инструментов автобуса таможенники обнаружили коробку, в которой содержались: 50 монет Artemis, 2 монеты Phoenix, 1 монета Samson, чеканные в Камеруне, десяток монет Michael и Passage to Oz из новозеландской серии "Потусторонние обряды" (Ниуэ).
Монеты временно изъяты.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь