Во время таможенного досмотра в нише для инструментов автобуса таможенники обнаружили коробку, в которой содержались: 50 монет Artemis, 2 монеты Phoenix, 1 монета Samson, чеканные в Камеруне, десяток монет Michael и Passage to Oz из новозеландской серии "Потусторонние обряды" (Ниуэ).