По техническим причинам утром 20 ноября задерживаются поезда в Елгавском направлении. Об этом сообщает AS Pasažieru vilciens.

По техпричинам отменен поезд, который должен был отправиться из Елгавы в 07.46 и прибыть в Ригу в 08.33. Поезд, который выезжает из Елгавы в 08.16 будет ехать до Риги со всеми остановками.

Отменен поезд Рига (07.44) — Елгава (08.29), следующий поезд Рига (08.14) — Елгава (09.00) едет со всеми остановками.

Отменен рейс Елгава (08.46) — Рига (09.33), следующий поезд Елгава (09.15) — Рига (10.00) едет со всеми остановками).

Чтобы доставить пассажиров поезда, который отправился из Елгавы (06.19) в Ригу (07.04), ответственные службы направили в Олайне автобус.

Поезд Елгава (07.03) — Рига (07.48) стоит на станции "Олайне", дожидаясь поезда во встречном направлении. Опоздание может составить около часа.

Также на станции "Олайне" стоит и поезд Елгава (06.19) — Рига (07.04), предполагаемая задержка в пути может составить до 90 минут.

Ранее отменен поезд Рига (06.14) — Елгава (07.01) на участке Баложи — Елгава, в свою очередь поезд Рига (07.19) — Елгава (08.04) едет со всеми остановками от станции "Баложи".

Ранее уже сообщалось что поезд Рига (06.14) — Елгава (07.01) по техпричинам стоит на станции "Баложи".

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