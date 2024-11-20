В Цесисском крае на днях произошло ЧП: после громкой семейной ссоры из окна на третьем этаже выбросилась пенсионерка. Об этом сообщает Degpunktā.

При общении с журналистами соседи рассказали журналистам, что у пенсионерки были разногласия с внучкой.

"Слышно было, как она просила у почтальона одежду, потому что внучка у нее забрала вещи", - рассказал один из соседей, добавивший, что незадолго до рокового прыжка в квартире, где проживала пожилая женщина, раздавались крики.

Несмотря на озвученные местными жителями предположения о возможном насилии в отношении пенсионерки, в полиции сообщили, что женщина 1933 г.р. выпрыгнула с третьего этажа сама.

"Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение с различными травмами. Обстоятельства свидетельствуют о том, что против женщины не было совершено преступного деяния", - пояснили в Госполиции.

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