По информации VSIA Latvijas valsts ceļi, в среду утром возле Смилтене из-за аварии на несколько часов было полностью блокировано движение на дороге Смилтене — Валка (P24).
По данным Госполиции, на дороге столкнулись Subaru и Nissan.
В результате аварии пострадали четыре человека, которых с места происшествия доставили для оказания помощи в больницу.
Движение по дороге на данный час уже восстановлено.
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