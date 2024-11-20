По информации VSIA Latvijas valsts ceļi, в среду утром возле Смилтене из-за аварии на несколько часов было полностью блокировано движение на дороге Смилтене — Валка (P24).

По данным Госполиции, на дороге столкнулись Subaru и Nissan.

В результате аварии пострадали четыре человека, которых с места происшествия доставили для оказания помощи в больницу.

Движение по дороге на данный час уже восстановлено.

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