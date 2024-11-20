По информации пресс-центра Госполиции, 19 ноября, около 18.00 неизвестный водитель, управлявший грузовым транспортным средством, сбил в Кекавском крае, в местечке Лиелваржи пешехода.

От удара пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его переехал грузовик Renault.

От полученных травм пешеход скончался. Полиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства происшествия.

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