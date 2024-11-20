По информации пресс-центра Госполиции, 19 ноября, около 18.00 неизвестный водитель, управлявший грузовым транспортным средством, сбил в Кекавском крае, в местечке Лиелваржи пешехода.
От удара пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его переехал грузовик Renault.
От полученных травм пешеход скончался. Полиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства происшествия.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь