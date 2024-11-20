Утром 20 ноября, в 08.24 на 69-м км шоссе Рига — Сигулда — граница Эстонии произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого погиб человек.
По первоначальной информации, на трассе A2 между Иерики и Лигатне столкнулись грузовой и легковые автомобили.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
На месте аварии движение организовано по одной полосе.
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