Утром 20 ноября, в 08.24 на 69-м км шоссе Рига — Сигулда — граница Эстонии произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого погиб человек.

По первоначальной информации, на трассе A2 между Иерики и Лигатне столкнулись грузовой и легковые автомобили.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

На месте аварии движение организовано по одной полосе.

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