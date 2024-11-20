Рижское Восточное управление полиции разыскивает Эдуарда Белова (1999 г.р.), которого в последний раз видели вечером 15 ноября.

По данным полиции, мужчина вышел из своего дома в Риге, на улице Латгалес, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы темные, носит дреды, глаза голубые.

Был одет: черные спортивные брюки, черные шорты с красными полосками, черная куртка с капюшоном, светло-коричневая обувь.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщат по телефону 110.

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