Рижское Восточное управление полиции разыскивает Эдуарда Белова (1999 г.р.), которого в последний раз видели вечером 15 ноября.
По данным полиции, мужчина вышел из своего дома в Риге, на улице Латгалес, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы темные, носит дреды, глаза голубые.
Был одет: черные спортивные брюки, черные шорты с красными полосками, черная куртка с капюшоном, светло-коричневая обувь.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщат по телефону 110.
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