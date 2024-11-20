В течение последних месяцев в Рижском регионе возросло количество краж с кладбищ. Добычей преступников становятся надгробия.
Кражи констатированы на кладбищах в Олайнском, Марупском, Кекавском и Огрском краях.
Госполиция и Олайнское краевое самоуправление просит жителей, посещающих захоронения своих близких, в случае кражи незамедлительно обращаться в полицию по телефонам: 67950255 или 110.
Также можно писать на электронную почту pierigasdienvidi@riga.vp.gov.lv.
Также жителей просят сообщать о подозрительных лицах и машинах, замеченных вблизи кладбищ.
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