Управление криминальной полиции Рижского региона разыскивает Дависа Давидса Подиньша (1996 г.р.), которого в последний раз видели 12 ноября.
По данным полиции, в тот день мужчина уехал на автомобиле Toyota Hilux (госномер DP 1005) из Кулдиги и пропал. Возможно, он может находиться в волости Румбас Кулдигского края.
Его приметы: рост 194 см, глаза голубые, носит бороду.
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