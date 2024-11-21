Великобритания в четверг ввела санкции против восьми физических лиц - граждан разных стран, которых власти обвиняют в причастности к крупномасштабной международной коррупции, в том числе санкции введены против бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса и его дочери Лиги.

Как говорится в заявлении британского правительства, Лембергс причастен или был причастен к коррупции в виде взяточничества и присвоения имущества в то время, когда занимал должность мэра Вентспилса.

В свою очередь дочь Лембергса Лига способствовала и поддерживала эту коррупцию, а также получала финансовую и иную выгоду от нее. В частности, она участвовала во взяточничестве и присвоении имущества ее отцом Айваром Лембергсом.

Санкции правительства Великобритании предусматривают замораживание активов и запрет на въезд.

Санкции введены также против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и его жены Лады Фирташ, а также гражданки Анголы и России, обладательницы миллиардного состояния Изабель душ Сантуш.

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