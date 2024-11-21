Белорусское государственное телевидение сообщило в среду, что в Минск из Вьетнама экстрадирован гражданин Беларуси Василий Веремейчик, добровольно воевавший в Украине на стороне Киева во время полномасштабного российского вторжения.

Во Вьетнаме Веремейчик поселился, не получив вида на жительство в Литве.

По данным оппозиционной газеты "Наша Ніва", Веремейчик, служивший в белорусской армии и работавший в сфере информационных технологий, участвовал в массовых протестах против авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко в 2020 году и был задержан при этом на десять суток.

В 2021 году он эмигрировал в Украину, а когда в феврале 2022 года Москва начала широкомасштабное вторжение, он присоединился к Полку Калиновского — группе белорусских добровольцев, сражающихся на стороне Киева.

Веремейчик был задержан во Вьетнаме 13 ноября, а уже 14 ноября его экстрадировали в Беларусь.

По мнению литовского Департамента государственной безопасности (ДГБ), присутствие в Литве гражданина Беларуси Василия Веремейчика могло бы представлять угрозу для национальной безопасности.

"По оценке ДГБ, присутствие указанного лица в Литве представляло бы угрозу национальной безопасности", - говорится в комментарии ДГБ, переданном BNS в четверг.

"Также нельзя исключать, что внешние попытки нагнетания этой истории могут стать очередной информационной операцией, направленной против Литвы", - заявили в службе.

Министр внутренних дел Агне Билотайте ранее сказала журналистам, что ДГБ должен объяснить, на каком основании он рекомендовал не давать вид на жительство в Литве гражданину Беларуси, который воевал в Украине и теперь ему грозит наказание в своей стране.

Министр подчеркнула, что Департамент миграции принимает решения о приеме иностранцев в Литву, а также о выдаче или аннулировании вида на жительство на основании данных, предоставленных литовскими спецслужбами.

Кроме того, по данным действующей в Литве белорусской оппозиции, Литва решила на 30 месяцев заблокировать приезд Веремейчика в любую страну Евросоюза.

Между тем его жена и дочь живут в Литве.

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