По информации Северо-Западного управления Россельхознадзора, через КПП "Бурачки" из России в Латвию не пропустили собаку.

По данным ведомства, при проведении ветеринарного контроля собаки, вывозимой в Латвию с территории Российской Федерации, были выявлены нарушения.

В ходе документарного у собаки выявили отсутствие лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства.

В итоге, вывоз домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС запрещен, также выдан акт о возврате груза.

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