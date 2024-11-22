По информации Северо-Западного управления Россельхознадзора, через КПП "Бурачки" из России в Латвию не пропустили собаку.
По данным ведомства, при проведении ветеринарного контроля собаки, вывозимой в Латвию с территории Российской Федерации, были выявлены нарушения.
В ходе документарного у собаки выявили отсутствие лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства.
В итоге, вывоз домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС запрещен, также выдан акт о возврате груза.
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