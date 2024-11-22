В минувший четверг в Марупском крае, на улице Рожу, неподалеку от выезда на дорогу P132 (рядом с Рижской окружной дорогой) прямо перед школьным автобусом упала металлическая конструкция подъемного крана. В это время в автобусе находились дети, и от трагедии их уберегла только счастливая случайность.
"Ответственные службы самоуправления оперативно осмотрели место происшествия, в результате происшествия никто не пострадал. Муниципальная полиция ограничила место происшествия и регулирует движение.
Упомянутый участок улицы Рожу на данный момент закрыт, поскольку дорогу расчищают. Призываем воспользоваться дорогой P132", - написали в четверг вечером представители Марупского краевого самоуправления.
По данным LA, информация о происшествии изначально появилась в социальных сетях. Более подробная информация о происшествии пока не предоставляется.