В минувший четверг в Марупском крае, на улице Рожу, неподалеку от выезда на дорогу P132 (рядом с Рижской окружной дорогой) прямо перед школьным автобусом упала металлическая конструкция подъемного крана. В это время в автобусе находились дети, и от трагедии их уберегла только счастливая случайность.