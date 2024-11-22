В Добельском крае после наезда на высоковольтные электропровода погиб водитель трактора, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Спасатели поясняют, что трактор наехал на высоковольтные электропровода, не разорвав их. Транспортное средство в результате удара током загорелось и горело на площади три квадратных метра.

До приезда спасателей свидетели происшествия помогли водителю трактора эвакуироваться и передали его медикам, которые констатировали смерть потерпевшего.

В Государственной полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс и выясняются обстоятельства произошедшего. В полиции сообщили, что несчастный случай произошел в результате того, что трактор задел провода манипулятором.

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