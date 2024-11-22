15 ноября сотрудники Госполиции задержали в волости Сунтажу Огрского края двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в убийстве. Задержанные пытались скрыть следы преступления, замаскировав его под ограбление.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, в ночь на 15 ноября Восточный участок полиции Рижского региона получил информацию о возможном убийстве, совершенном в одном из частных домов в волости Сунтажу. Прибыв по указанному адресу, полиция обнаружила тело мужчины 1972 г.р. с колотыми ранами.

Полицейские установили предполагаемых подозреваемых и приступили к их поискам, к которым также привлекли кинолога с собакой. Несмотря на попытки скрыться, к утру 15 ноября подозреваемых задержали — ими оказались ранее судимые мужчины 1974 и 1989 г.р.

В ходе предварительного следствия удалось установить, что подозреваемые ранее были знакомы с жертвой и между ними назрел конфликт личного характера. По версии полиции, убийство было совершено из мести.

На данный момент известно, что убийство совершил один из задержанных, а второй помогал ему заметать следы, в том числе, пряча вещественные доказательства. Чтобы имитировать ограбление, он разбил в доме окна и разбросал вещи жертвы.

Следствие по делу продолжается.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным в преступлении до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

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