По информации украинского телеканала D1, в ходе проведения мероприятий под условным названием "Мигрант" на Днепропетровщине обнаружили гражданина Латвии, незаконно находящегося на территории Украины.

Об этом журналисты узнали из сообщения ГУ Миграционной службы в Днепропетровской области.

19 ноября молодой человек за нарушение правил пребывания в Украине был привлечен к административной ответственности. Принято решение о его принудительном возвращении на родину – в Латвию.

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