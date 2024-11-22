По информации украинского телеканала D1, в ходе проведения мероприятий под условным названием "Мигрант" на Днепропетровщине обнаружили гражданина Латвии, незаконно находящегося на территории Украины.
Об этом журналисты узнали из сообщения ГУ Миграционной службы в Днепропетровской области.
19 ноября молодой человек за нарушение правил пребывания в Украине был привлечен к административной ответственности. Принято решение о его принудительном возвращении на родину – в Латвию.
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